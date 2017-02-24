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1.5 MİLYON AÖF ÖĞRENCİSİNE MÜJDELİ HABER

1.5 milyon AÖF öğrencisine müjdeli haber

Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 22.59'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada; öğrencilerin, ders ekle-sil işlemini http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapabilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen süreye kadar Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Açıköğretim Fakültesi büroları 25 Şubat 2017 Cumartesi ve 26 Şubat 2017 Pazar günlerinde kapalı olacaktır" denildi.

Öğrencilerin ders kitaplarını, 27 Şubat 2017 Pazartesi gününden itibaren bürolardan alabilecekleri de hatırlatıldı.

İHA
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