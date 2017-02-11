1.5 milyon dolar değerindeki kayıp drone bulundu



Arizona'da deneme uçuşu yapan ABD ordusuna ait bir 'drone', kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta bir gezgin tarafından bulundu. Hava aracının bulunduğu bölgeye nasıl gittiği bilinmiyor.



Arizona'daki askeri birliklerin geçen hafta izini kaybettiği 1,5 milyon dolar değerindeki 'drone', bir ağaca asılı durumda ve kanatlarından birisi kırılmış şekilde bulundu.



Kaybolan drone için başarısız bir arama faaliyeti yürütülmüş, fakat bulunamadığı için hava aracının kaza yaparak parçalandığı sonucuna varılmıştı.



Washington'daki birlikler de 'drone'un kaybolduğu bölgeye gelmiş ve arama çalışmalarına katılmıştı. Ağaca asılı halde bulunan drone, 6 metrelik kanat genişliğine sahip ve 9 saat boyunca kesintisiz uçabiliyor.

