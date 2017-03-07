1.5 milyon emekliye fark müjdesi

Bazı bankaların 11.5 milyon emeklinin maaşlarını kendi şubelerine taşıması için verdiği promosyon; kurala bağlandı, yararlanma şartları kolaylaştırıldı, tutarı yükseltildi, 16 bankaya yayıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar, emeklilere, 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödeyecek. Bunun için de emeklinin sadece kimlik kartı ile başvurup '3 yıl maaşımı sizden alacağım' demesi yeterli olacak. Bankalar, başvurusunu yapan emeklilere, TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödeme yapmaya başlarken; daha önceden promosyon almış olan emekliler için yeni bir hak daha doğdu. SGK, bankalarla yaptığı yeni protokole 'fark ödemesi' maddesi koydu.

İSTERSE AYRILABİLECEK

Buna göre; emekliye daha önce yapılan ödeme, şimdi belirlenen taban tutarların altında ise banka aradaki farkı ödeyecek. Örneğin; daha önce 3 yıllık dönem için 300 lira promosyon alan ancak şu an maaşına göre 450 lira ödeme alması gereken emekliye, banka 150 lira daha verecek. Takvim'in haberine göre, protokolle, emekliye bir imkan daha sağlandı. Daha önceden promosyon almış olan emekli, bunun kalan zamana tekabül eden tutarını iade ederek bankasını değiştirebilecek. Böylece emekli kim daha yüksek ödeme teklif ediyorsa, o bankaya geçebilecek. Örneğin; 3 yıllık dönem için A bankasından 300 lira promosyon alınmış, üzerinden 2 yıl geçmiş ise emekli kalan 1 yıla tekabül eden 100 lirayı iade ederek A bankasından ayrılabilecek. B bankası daha yüksek ödeme teklif ediyorsa B bankasına geçip oradan ödeme alabilecek. Yani daha önceden promosyon almış emekli, isterse aynı bankadan fark ödemesi alacak isterse de kalan sürenin ödemesini iade edip başka bankaya geçebilecek.

1.5 MİLYON EMEKLİ ALDI

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, emeklilere promosyon ödemesinde 3 yıl taahhüt dışında bir şart olmadığını vurgulayarak, "Şu ana kadar 14 banka ve PTT, protokolde şartların kaldırılması talebimize olumlu cevap verdiler. 8 bankamız 2.5 milyona yakın bir emeklimizden taahhüt aldı. Şu ana kadar 5 bankamız da yaklaşık 1.5 milyon emeklimize promosyonunu ödemiş durumdalar" dedi. Dul ve yetimler için de hak olduğunu belirten Mehmet Selim Bağlı, "Emekli maaşı alan herkes promosyon kapsamına giriyor" diye konuştu.