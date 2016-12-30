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1 BUÇUK MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Suriye sınırında Türkiye'ye geçirilmek istenen 1 milyon 500 bin TL değerindeki ilaçlar yakalandı

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Gaziantep'te Suriye'den Türkiye'ye geçirilmek istenen tırın dorsesinde zulalanmış 1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Karkamış Gümrük Sahasına giriş yapan A.Y. isimli şahsın idaresindeki tırda İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, Narkotik Köpeği LİA tarafından yapılan aramada, aracın dorse kısmının zeminine zulalanmış vaziyette, yaklaşık olarak 1 buçuk milyon lira değerinde 492 bin adet ilaç tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde zulalanmış ilaç muhafaza altına alınarak, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

İHA
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