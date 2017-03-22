1 milyon kişi evde sağlık hizmeti aldı

Türkiye'de genelinde 7 yılda 1 milyon hastaya, 6 bin 500 personelle evde sağlık hizmeti verildi. Sağlık personelinin hafta sonları ve tatil günlerinde de hastaların ayağına gitmesi için çalışma yapılıyor.

Sağlıkta dönüşümün birinci fazında, 2010'da hayata geçirilen "evde sağlık hizmetleri"nden kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, kanserli, palyatif bakım gereken, hastaneden taburcu edilip idame tedavisi evde yapılacak hastalar ile kaza geçiren ve kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlar yararlanabiliyor.

Ücretsiz verilen evde sağlık hizmetinden yararlananların, ilaç yazdırmak için aile hekimlerine gitmelerine gerek kalmıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar içinde evde sağlık hizmetinin, nitelik ve personel anlamında hizmet kalitesi artırılarak verildiğini söyledi.

Uygulamanın başladığı 2010'dan itibaren Türkiye genelinde 1 milyon kişiye, 6 bin 500 personelle evinde sağlık hizmeti verildiğini belirten Uzun, 50 bin kişinin de evinde ağız diş sağlığı hizmetinden yararlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı üzerine, sağlıkta dönüşümün ikinci fazında evde sağlık hizmetlerinde yeniliğe gidileceğini anlatan Uzun, "Evde sağlık hizmetlerini hafta içi saat 08.00-17.00 saatlerinde veriyorduk. Bakanımızın talimatı üzerine, cumartesi, pazar ve tatil günlerinde verme anlamında da çalışmalarımızı yapıyoruz. Yakın zamanda bunu da yürürlüğe koyacağız." dedi.

Ankara'da günlük 500 çağrıya yanıt veriliyor

Türkiye genelinde her ilde evde sağlık birimi ve bunun bağlı olduğu koordinasyon merkezleri olduğunu ifade eden Uzun, Ankara'daki koordinasyon merkezinin günlük 500 çağrıya yanıt verdiğini dile getirdi.

Uzun, evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyenlerin "444 38 33" telefonu aramaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hattı aradıklarında danışman hekim ve yardımcı sağlık personelimiz kendilerine yanıt veriyor. Evde sağlık hizmeti almasını gerektiğini düşündükleri hastalarımıza randevu veriyorlar. Hastalarımızın da müsait olduğu saatlerde anlaşılıyor ve evlerine bu hizmetleri götürüyorlar. Vatandaşlarımız, aile hekimleri ya da internet ortamından da başvuru yapabilirler.

Türkiye genelinde şu anda 320 bin aktif hastaya hizmet vermekteyiz. Hastalarımızdan 20 binine evlerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor."