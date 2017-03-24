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1 MİLYON KİŞİ MEYDANA İNİYOR

1 milyon kişi meydana iniyor

IKBY Başkanı Barzani'ye yakın Rudaw haber sitesi, Bağdat'ta 1 milyon kişinin reform çağrısı için meydana ineceğini yazdı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimı Başkanı Barzani'ye yakın haber sitesi Rudaw'ın haberine göre Irak’ın başkenti Bağdat’ta bugün, 1 milyonu aşkın kişinin, reform çağrısı için meydana inmesi bekleniyor.

Sadr Hareketi tarafından, portestocuların ismini “Reform Meydanı” olarak değiştirdiği Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösteriye, hareketin lideri Mukteda es-Sadr da katılacak.Gösteriye 1 milyonun üzerine kişinin katılıması bekleniyor. Kalabalık sabah erken saatlerde toplanmaya başladı. Gösteriye katılacak olan Mukteda es-Sadr’ın, burada bir konuşma yapacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır her Cuma günü Sadr yanlıları, reform çağrısı için gösteri düzenliyor. Göstericilerin taleplerine her hafta yenileri ekleniyor.

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