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1 MİLYON KİŞİNİN KİMLİK VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ÇALMIŞLAR

1 milyon kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini çalmışlar

İstanbul'da siber dolandırıcılık yapan şebekenin 1 milyon kişinin bilgilerini çaldığı ortaya çıktı.

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 13 milyon liralık "siber dolandırıcılık" operasyonu yaptı. Başkalarına ait kredi kartı, banka hesabı ve kimlik bilgilerini ele geçirerek 13 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan çok sayıda kişi, banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini ve harcama yapıldığını belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri bunun üzerine çalışma başlatarak bir şebekeyi belirledi. Ekipler, şebekeyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şubat ayının ilk haftası farklı tarihlerde şebekeye düzenlediği operasyonlarda toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, 10 haddisk, bir miktar para ile çok sayıda flash bellek ve cep telefonları ele geçirildi.

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Polis ekipleri şebeke üyesi İsmail Y.'nin bankada işe başladıktan sonra yüksek limitli banka müşterilerinin bilgilerini şebekeye ulaştırdığını belirledi. İsmail Y. ve şebeke lideri olduğu iddia edilen Metin E.'nin geçmişte bir çağrı merkezinde birlikte çalıştıkları tespit edildi.

BANKA ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ ARAMA YAPILIYOR

Polis ekipleri şebekenin çalışma sistemini şu şekilde belirledi. Şebeke internet üzerinden özel bir sistemle kendi kullandığı numarayı bankaların çağrı merkezi numaraları gibi göstererek aramalar yapıyor. Şebeke elemanları kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra aradıkları kişinin tüm kişisel bilgilerini telefonda doğrulayıp güven oluşturuyor. Bunun üzerine 'Hesabınızdan şüpheli işlemler yapılmış, işlemlerin iptali için cep telefonunuza gelen şifreyi bizimle paylaşın' diye gelen şifreleri alarak hesaplarındaki paraları internet bankacılığı üzerinden şebekenin diğer üyelerine yolladığı ve kısa sürede çok sayıda el değiştirerek paranın çekildiği belirlendi.
 

1 milyon kişinin kimlik bilgilerini çalmışlar

1 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ ŞEBEKEDE

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdiği hard disklerde yaptığı incelemede yaklaşık 1 milyon kişinin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, adresleri ile kullandıkları kredi kartlarının ilk ve son 4 hanelerinin olduğu bilgileri buldu. Polis ekipleri ele geçirdiği dijital verileri incelemeye devam ediyor.

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1 YILDA YAKLAŞIK 13 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis ekipleri şebeke üyelerinin banka hareketlerinde yaptığı incelemelerde ilk belirlemelere göre 1 yılda yaklaşık 13 milyon liralık hareket belirledi. Bunun üzerine Tapu Müdürlükleri ve ilgili birimlere şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan ev ve araçların bilgilerini istedi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Şebeke lideri olduğu iddia edilen Metin E. ve bankada çalışan şebeke üyesi İsmail Y.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bankamatiklerden para çekmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
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