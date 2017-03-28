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1 MİLYONLUK SORUYA RAMAK KALA...

1 milyonluk soruya ramak kala...

''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasına katılan Emre Toraman 11. soruya kadar geldi.

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Murat Yıldırım'ın sunduğu 12 sorudan oluşan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına İstanbul'dan katılan 30 yaşındaki Emre Toraman 250 bin TL'lik ödüllü 11. soruya kadar geldi.  

Murat Yıldırım "Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisi tarihte yaşanmış gerçek bir gündür?" sorusunu sordu.

Emre Toraman "Hep beraber 1 milyonluk soruyu görelim istiyorum. Kendim için şımarıklık yapıp telefon jokerini oraya saklamak istiyorum. Yarışmanın hakkını vermiş olurum" dedi ve telefon joker hakkını kullanmadı.

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"Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisi tarihte yaşanmış gerçek bir gündür?" sorusuna "29 Şubat 1900" cevabını veren Emre Toroman 250 bin TL'lik ödülü kaybetti.

30 yaşındaki yarışmacı böylelikle 15.000 TL'lik ödülle yarışmadan ayrılmış oldu.

"Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisi tarihte yaşanmış gerçek bir gündür?" sorusunun doğru cevabı 29 Şubat 1600 olarak açıklandı.

Murat Yıldırım sunuculuğunda ilk kez 1 Milyon'luk sorunun eşiğinden dönüldü.

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

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