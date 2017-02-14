  • Mahalle savaş alanına döndü !
  • Bahçeli'den Akşener'e çok sert sözler
  • Eski futbolcular için flaş karar !
  • Antalya'da aile katliamı: 4 ölü
  • Konya'da şoke eden görüntüler !
YEREL HABERLER
Aksaray Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

1 TON UYUŞTURUCU İMHA EDİLDİ !

1 ton uyuşturucu imha edildi !

Aksaray'da çeşitli tarihlerde ele geçirilen 1 ton 180 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aksaray'da çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 180 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 180 kilogram toz esrar ile bir ton kubar esrar, güvenlik güçlerinin kontrolünde kamyonla Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki boş alana getirildi.

Uyuşturucu burada, cumhuriyet savcısının nezaretinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan Uyuşturucu İmha Komisyonunun gözetiminde yakıldı.

AA
95
-
Fenomen gelin adayı babaevine döndüFenomen gelin adayı babaevine döndü
İntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktıİntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktı
Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !
"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman istifa etti"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman istifa etti
Eşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya davaEşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya dava
Katliam gibi kaza: 32 kişi öldüKatliam gibi kaza: 32 kişi öldü
Erdoğan uyardı ama...Erdoğan uyardı ama...
Trump: Yanlış insanları içeri alamamTrump: Yanlış insanları içeri alamam
İngiliz devinden tarihi zarar açıklamasıİngiliz devinden tarihi zarar açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS