1. TUR TAMAMLANDI! ŞİMDİ 2. TUR BAŞLIYOR

1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor

Meclis'te, anayasa değişikliği teklifinin ilk 18 maddesi kabul edildi. Peki şimdi ne olacak ?

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TBMM Genel Kurulu'nda, teklifin 18. maddesi 344 evet oyuyla kabul edildi.

TBMM İçtüzüğü'nün 93. maddesinde düzenlenen, "İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tura başlanacak.

İki günlük aranın ardından, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 18 Ocak Çarşamba günü başlaması bekleniyor.

18. MADDE

Bu madde uyarınca, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, TBMM seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimine ilişkin değişiklikler, birlikte yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

ŞİMDİ NE OLACAK?

TBMM Genel Kurulunda, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başladı.

Günde yaklaşık 3 maddenin görüşüldüğü Genel Kurulda, bugün, 17. ve 18. maddeler ele alınacak.

Birinci tur görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde, TBMM İçtüzüğünün 93. maddesinde düzenlenen, "İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tura başlanacak.

İki günlük aranın ardından, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 18 Ocak Çarşamba günü başlaması bekleniyor. 

İkinci tur belirleyici olacak

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330'un altında dahi oy çıksa, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak. Anayasa Mahkemesi, "Anayasa değişikliklerini teklif ve ikinci turdaki oylama çoğunluğu ile iki defa görüşme kuralına uyulup uyulmadığı yönünden" bir denetim yapıyor.

İkinci turda görüşme açılmayacak

TBMM Genel Kurulunda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

AA
1358
Hadise'nin kıyafeti yine olay olduHadise'nin kıyafeti yine olay oldu
Rıdvan Dilmen'den Rodrigues'e övgüRıdvan Dilmen'den Rodrigues'e övgü
Kur'an Kursu'ndaki dayak skandalına açıklamaKur'an Kursu'ndaki dayak skandalına açıklama
Dövizdeki artışın sebebi ne ?Dövizdeki artışın sebebi ne ?
Terlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdiTerlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdi
CHP'li vekillerden gece yarısı eylemiCHP'li vekillerden gece yarısı eylemi
Taksicilere sahte para operasyonuTaksicilere sahte para operasyonu
Hakkari kötü imajından böyle kurtulacakHakkari kötü imajından böyle kurtulacak
Osmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 liraOsmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 lira
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS