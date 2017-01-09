Bebeğiniz 1. yılını geride bırakacağı için bu anlamlı ve özel günde sizlere de ebeveynleri olarak pek çok farklı görev düşmektedir.

Bebeğinizin 1 yaş doğum günü partisini organize edebilmek için ilk önce ne tür bir parti organize edeceğinizi aklınızda belirlemiş olmanız gerekiyor. Çocuklarınız için büyük bir özen göstererek hazırlayacağınız doğum günü partisinin ilerleyen yıllarda unutulmamasını ve çocuğunuz için büyük bir hatıra olmasını istiyorsanız doğum gününü iyi düşünerek planlamanız gerekiyor.

1. yaş doğum günü partilerine davetli olan kişilerin yaşları genellikle ilerlemiş olur. Bu sebeple hazırlıklarınızı bu duruma göre yapmanız gerekebilir. Doğum gününü düzenleyeceğiniz mekanı seçtikten sonra sıra çocuklarınızın sevebileceği parti konseptlerine gelecektir. Doğum günü organizasyonlarınız için birbirinden özel ürünlerin yer aldığı Parti Sepeti markasının online alışveriş mağazasında pek çok farklı doğum günü süslemesi bulabilirsiniz. Ayrıca partisepeti.com adresini ziyaret ederek çocuğunuz için kişiye özel tasarım seçeneklerinden yararlanmayı da deneyebilirsiniz.

1. Yaş Doğum Gününü Unutulmaz Kılabilirsiniz

Evde doğum günü kutlayacaksanız kullan at ürünlere yönelebilirsiniz. Bu tür ürünler özellikle gıdalar ile temas edecek olan mutfak eşyalarınızın temiz kalmasına ve temizlik için ayıracağınız sürenin kısalmasına yol açar. Rengarenk uçan balonlar ve rakamlı balonlar da 1 yaş doğum günü için ideal olan parti malzemeleri arasında yer almaktadır.

Özel gününüze dair bir unutulmayacak anı istiyorsanız misafirlerinize hediye edebileceğiniz bebeğinizin hatıra yazısını yazabileceğiniz ufak anı defterleri de satın alabilirsiniz. Ayrıca seçebileceğiniz konsepte ait olan bir kostümü bebeğinize de giydirerek unutulmayacak bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz.

Parti Sepeti tarafından sunulmakta olan parti malzemelerine göz atarak en iyi doğum günü organizasyonunu hazırlayabilirsiniz. Standart tasarımlar dışında özel bir parti malzemesi ihtiyacınız var ise kendileri ile iletişime geçerek özel tasarımlı ürünlere erişebilirsiniz.

Parti Sepeti markasının online alışveriş mağazasına ulaşabilmek ve sipariş verebilmek için http://www.partisepeti.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Siparişleriniz hızlı bir şekilde adresinize kadar teslim edilmektedir.