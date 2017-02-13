  • DEAŞ'ın hapishanelerinden dehşete düşüren görüntüler
  • Eğitimde yaz tatili kalkıyor mu ? Bakan açıkladı...
  • Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?
  • Adil Gür: ''Referandumun kaderini o belirleyecek''
  • Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

10 BİNDEN FAZLA BANKACI İŞSİZ KALACAK

10 binden fazla bankacı işsiz kalacak

Yunan bankalarının 2020 sonuna kadar 10 binden fazla kişiyi işten çıkarmaları bekleniyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yunan bankalarının yeni teknolojilerin sektöre girmesiyle birlikte gelecek birkaç yılda 10 bin fazla çalışanı işten çıkarmalarıbekleniyor.

Online bankacılığın çok hızlı şekilde büyümesinin ve müşterilerin işlemlerini akıllı telefonlarından yapabilir hale gelmelerinin etkisiyle Yunan bankalarının 300 şube kapatacakları da tahmin ediliyor. 

Bankalar, 2020 yılı sonuna kadar personel sayılarını yaklaşık yüzde 25 azaltarak 46.600'den 35 bine indirecekler. Yunan bankacılık sektöründe çalışan sayısı 2009'da 65.682 seviyesindeydi. Haziran 20016'da ise bu sayı 46.615'e indi. 

300'den fazla şubenin kapatılmasıyla da toplam şube sayısı 2 binin altına inecek. Yunan Bankalar Birliği'nin verilerine göre 2009 yılından bu şana şube sayısı 1.736 azalarak 2.343'e indi.

182
Otobüsten inen kadını ormana götürüp...Otobüsten inen kadını ormana götürüp...
Fotoğraf paylaşırken 40 kere düşününFotoğraf paylaşırken 40 kere düşünün
Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...
Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılarErdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar
Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsüAmasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü
Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyorKızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyor
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit oldu
Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiBahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Binlerce Caferi böyle uğurladıBinlerce Caferi böyle uğurladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS