10 binden fazla bankacı işsiz kalacak

Yunan bankalarının yeni teknolojilerin sektöre girmesiyle birlikte gelecek birkaç yılda 10 bin fazla çalışanı işten çıkarmalarıbekleniyor.
Online bankacılığın çok hızlı şekilde büyümesinin ve müşterilerin işlemlerini akıllı telefonlarından yapabilir hale gelmelerinin etkisiyle Yunan bankalarının 300 şube kapatacakları da tahmin ediliyor.
Bankalar, 2020 yılı sonuna kadar personel sayılarını yaklaşık yüzde 25 azaltarak 46.600'den 35 bine indirecekler. Yunan bankacılık sektöründe çalışan sayısı 2009'da 65.682 seviyesindeydi. Haziran 20016'da ise bu sayı 46.615'e indi.
300'den fazla şubenin kapatılmasıyla da toplam şube sayısı 2 binin altına inecek. Yunan Bankalar Birliği'nin verilerine göre 2009 yılından bu şana şube sayısı 1.736 azalarak 2.343'e indi.
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10 BİNDEN FAZLA BANKACI İŞSİZ KALACAK
Yunan bankalarının 2020 sonuna kadar 10 binden fazla kişiyi işten çıkarmaları bekleniyor.
Yunan bankalarının yeni teknolojilerin sektöre girmesiyle birlikte gelecek birkaç yılda 10 bin fazla çalışanı işten çıkarmalarıbekleniyor.
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