10 yaşındaki çocuk bile bonzai içiyor !

İstanbul Sancaktepe ilçesi sakinleri özellikle son 6-7 yıldır uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ediyor. Bir türlü önüne geçilemeyen tehlike nedeniyle endişelenen semt sakinleri, uyuşturucu satıcılarını mahalleden uzaklaştırmak ve mahalledeki uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için TBMM’ye kadar gitti. Semt sakinlerinin kanayan yarası haline gelen uyuşturucuyu 2014 yılında da eski MHP İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak mecliste soru önergesi olarak gündeme getirdi. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen değişen bir şey olmadı. Semt sakinleri son olarak geçen hafta 9 mahalle muhtarının da katılımıyla seslerini duyurmak için ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.



Hastalık gibi yayılıyor

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Son 1 yıl içerisinde kendi mahallerinde uyuşturucudan 3 kişinin öldüğünü söyleyen Sarıgazi Mahallesi muhtarı Göker Göktaş çok dertli: “19 mahallenin genelinde uyuşturucu kullanımı var. Kullananların yanı sıra bizim mahallede satanlar da bulunuyor. Son yıllarda bu kullanım salgın bir hastalık gibi de her geçen gün artıyor. Kullanım yaşı ilkokula kadar inmiş durumda. Yetkili yerlere gerekli şikayetleri ve bilgilendirmeyi yaptık. Fakat emniyet de sağ olsun satıcıları yakaladığında direkt ‘Şu muhtarın şikayeti üzerine geldik’ diyerek bizleri de bu satıcıların hedefi haline getirmiş durumda. Ama ne olursa olsun, kendi imkânlarımız yettiği sürece biz gençlerimizi bu illetten kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu durumun önüne geçilmezse genç nesil bir hiç uğruna ölüp gidecek”



Fiyatı 2-3 lira

“Çocuklarımız sessizce ölüyor” diye yakınan ilçedeki Veysel Karani Mahallesi’nin muhtarı Ali Çolak ise, uyuşturucuya karşı aylardır seferberlik içinde olduklarını söyledi. Bölge halkından topladıkları imzaları TBMM’ye götürdüklerini anlatan Çolak, “Fakat bir sonuç alamadık. Benim mahallemde 10 yaşındaki çocuk uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Bu çocuk gibi onlarca gencimiz de kullanmaya devam ediyor. Uyuşturucu mahallemizi sarmış durumda. 10-15 kişi bağımlılıktan bizlerin desteğiyle kurtuldu. Fakat yeterli değil. Kişilerden ziyade ilçemizin kurtulması lazım. Bulunduğumuz mahallede okul diplerinde bile satılıyor ve fiyatı da çok uygun olduğundan herkes rahatlıkla alabiliyor. Kullananlar 2-3 TL’ye bu maddelere ulaşabildiklerini söylüyorlar ve ulaşmaları da 1 dakikalarını almıyor. Bu uyuşturucu buralara nasıl bu kadar kolay giriyor?” dedi.



‘Çoğu yoksul’

Madde kullananların çevredeki metruk binaları ve ormanlık alanı kullandığını söyleyen Çolak, bazı boş binaları belediyenin desteğiyle yıktırdıklarını söyledi. Uyuşturucu kullananların gençlerin çoğunun yoksul ailelere mensup olduğuna dikkat çeken Çolak, “Bu gençlerin hayata kazandırılması lazım. Çocukların sosyal alanları olmadığından, yeni arayışlar içine giriyorlar” değerlendirmesini yaptı.



Ailede 3 bağımlı



Yıllardır Sancaktepe’de oturduğunu söyleyen Pamuk Şahin ise ailesinde 3 uyuşturucusu bağımlısının olduğunu söyledi. Tüm uğraşlarına rağmen uyuşturucu bırakmadıklarını belirten Şahin, mahallerinde uyuşturucunun peynir ekmek gibi satıldığını belirterek, “Damadım ve ağabeyimin iki oğlu uyuşturucu kullanıyor. Ve bu insanlar uyuşturucu çok rahat bir şekilde buluyor. Bu mahallede özellikle yazın akşam saatlerinde her köşede bir uyuşturucu satıcısı ile karşılaşmanız mümkün. Ben balkonuma çıktığımda açık bir şekilde yapılan bu uyuşturucu alışverişini görebiliyorum. Bunun önüne geçilmezse gençlerimiz göz göre göre ölecek. Sırf bu uyuşturucu yüzünden onlarca insanın da yuvası yıkıldı. Damadım kullanıyor diye gidip kızımı evime getirdim. Adamın bırakmaya niyeti yok. İki de küçük çocuğu var. Bu durumda kızım o evde kalması ne kadar doğru? Bu duruma devlettin kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Normal bir hastalık olsa hastaneye götür tedavi ettirirsiniz fakat bunun kolay kolay tedavisi yok sonu da ölüm. Bu durum bizim için kanaya n bir yara haline geldi. Yetkililer bize yardım etsin” diye konuştu.