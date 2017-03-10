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10 YIL SORNA GERİ DÖNÜYORDU !

10 yıl sorna geri dönüyordu !

Helikopter kazasında hayatını kaybeden 5 kişi arasında Vitra'nın Rusya Yapı Grubu Genel Müdürü Salim Özen de vardı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkıp Bilecik’e giden Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter, Büyükçekmece’de televizyon kulesine çarparak düştü. Kazada hayatını kaybeden 5 kişi arasında, Vitra'nın Rusya Yapı Grubu Genel Müdürü Salim Özen de vardı.

İstanbul'da Büyükçekmece'de düşen helikopterde Vitra'nın Rusya Yapı Grubu Genel Müdürü Salim Özen de vardı. Özen, 4 Rus işadamını fabrika gezisine götürüyordu. Türk toplumunun Moskova'da en aktif ve çalışkan isimlerinden olan 48 yaşındaki Salim Özen, evli ve iki çocuk babasıydı.

AİLESİNİ GETİRMİŞTİ

10 yıla yakın süredir Rusya'da görev yapan Salim Özen, geçen yıl sonunda Moskova'daki görev süresini tamamlayarak İstanbul'a, merkeze dönme kararı almıştı. Ancak ailesini İstanbul'a yerleştiren Salim Özen, Moskova'daki görevini devralacak bir genel müdür atanana kadar "geçici görevle" devam etme kararı almıştı.

Özen, Moskova'daki görevinden önce Eczacıbaşı Grubu'nın İrlanda'nın başkenti Dublin'de genel müdürlüğünü yapmıştı.

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