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10 YILDA 1 DOLAR KAR EDEMEDİLER !

10 yılda 1 dolar kar edemediler !

Japon devi Toshiba, 10 yılda 1 dolar kar edemediği nükleer enerji sektöründen çekiliyor.

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Toshiba, milyarlarca dolar zarar yazdığı nükleer enerji işinden çıkmayı planlıyor.

Bundan 10 yıl önce Westinghouse Electric Company’i satın alarak Amerika'da nükleer enerjisi işine giren Toshiba'nın bu şirketi 2016 yılında 6,2 milyar dolar zarar açıkladı.

Hisseleri tepetaklak olan Toshiba, o günden beri Holding bilançosunu açıklamak için ek süre alıyor. BusinessHT'de yer alan habere göre üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamak için 11 Nisan'a kadar bir kez daha ek süre alan Toshiba, bu son bildiriminde Westinghouse'da çoğunluk paylarını elden çıkarmayı düşündüklerini de duyurdu.

Toshiba, daha önce yaptığı açıklamada ise zararı karşılamak için grup şirketlerinden NAND'da yüzde 19,9'luk hisse satışıyla 8,8 milyar dolar sermaye artırımı planladığını belirtmişti.

5,4 MİLYAR DOLARA ALMIŞTI

Westinghouse'ın yüzde 87'si 2006 yılında Toshiba tarafından 5,4 milyar dolara satın almıştı.

BİLANÇO MAKYAJI SKANDALI

2016'nın ilk ayında Toshiba'nın holding bilançosunda 977 milyon dolar zararı bulunuyor.

Toshiba'nın bialnçoları "erteleme" dışında geçmişte "makyajlama" skandalıyla da gündeme gelmişti.

Temmuz 2015'te şirketin o dönemki CEO'su Hisao Tanaka, gerçekleştirilen denetimlerde şirketin altı yıl boyunca kazançlarını abarttığı sonucuna varılmasının ardından basın mensuplarının önünde saygıyla boyun eğerek istifa etmişti.

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