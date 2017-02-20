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100 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ !

100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi !

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan minibüste 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi !

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Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan minibüste şüphe üzerine yapılan aramada, 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki gümrüklü alanda kaçmaya çalışırken yakalanan sürücü S.T., tutuklandı.

Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı S.T.'nin kullandığı minibüs, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin şüphelenmesi üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Bu sırada sürücü S.T., aracın X-Ray sisteminin bulunduğu bölgeye götürüldüğü sırada gümrüklü saha içinde kaçmaya çalıştı. Şüpheli, ekipler tarafından gümrüklü alan dışına çıkmadan yakalandı. Şüpheli S.T.'nin sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine minibüsü hangara çekilip narkotik dedektör köpek "Benga" ile detayla aramaya alındı. "Benga'nın araç içerisindeki siyah bir spor çantasına aşırı tepki vermesi üzerine çantayı açan ekipler, vakumlanmış şeffaf poşetlerde yeşil ve pembe renkli haplar ile karşılaştı. Yapılan incelemede uyuşturucu hapların 100 bin adet olduğu belirlendi.

Hapların değerinin 4 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Uyuşturucu madde, kaçak eşya taşımasında kullanılan minibüs ile sürücüye ait cep telefonuna el konuldu. Şüpheli S.T., soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
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