100 bin dolarlık teklifi reddetti

Şarkıcı Ebru Polat’a hayran olan bir iş adamı Insagram’dan mesaj atarak “Sizinle bir akşam yemeği karşılığı seçtiğiniz bir yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışlamaya hazırım” demişti

Bu teklife ilk zamanlar sıcak bakan Polat, son anda vazgeçip şu açıklamayı yaptı: “Beyefendi çok düzgün biriydi. Birkaç kez görüntülü telefonla konuştum, çok heyecanlandı. Bana çok fazla hayranlığı var, çok takık. Ekibime ‘Ebru ömür boyu hayatımda olsun istiyorum’ demiş. Bunu duyunca endişelendim, o yemeğe çıkmaktan vazgeçtim.”