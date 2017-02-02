100'DEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ ! ÇETE LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

100'den fazla kişiyi öldürmüştü ! Çete lideri öldürüldü

Pakistan'da 100'den fazla kişiyi öldüren suç çetesi lideri güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

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Pakistan'da 100'den fazla kişinin katili olduğundan şüphelenilen suç çetesi lideri Nur Muhammed'in güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada başından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

 "Rangers" olarak da bilinen Pakistan Sınır Muhafızları Birliği'nden  yapılan açıklamada, ülkenin en çok aranan suçluları listesinde yer alan "Baba Ladla" lakaplı 32 yaşındaki Muhammed ile iki yardımcısının öldürüldüğü  belirtildi.
 
Çatışmada iki güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.
 
Cinayet, fidye için adam kaçırma, hırsızlık ve gasp suçlarından aranan Muhammed'in yakalanması için 33 bin dolar ödül belirlenmişti.

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