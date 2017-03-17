11 astsubay daha gözaltına alındı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığında görevli 11 astsubay ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirlenen sözde "askeri imam" bir esnaf gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkartılması ve örgütle bağlantılı olanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Bu çerçevede Erzurum İl Jandarma Komutanlığına operasyon düzenleyen ekipler, halen görev başındaki 11 astsubay ile bunların kentteki sözde "askeri imamı" olduğu tespit edilen bir esnafı gözaltına aldı.



İfadelerinin alınması için emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

ADANA MERKEZLİ 11 İLDE OPERASYON

Adana merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen çeşitli rütbelerdeki 13 askeri personel gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Burdur ve Eskişehir'de, meslekten ihraç edilen 13 eski askeri personel gözaltına alındı.



Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddia edildi.