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11 EYLÜL'ÜN SORUMLULUĞUNU ABD'YE YÜKLEDİ !

11 Eylül'ün sorumluluğunu ABD'ye yükledi !

Şeyh Muhammed, El Kaide'nin ABD'de yaptığı 11 Eylül saldırısının sorumluluğunu ABD'ye yükledi.

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El Kaide’nin gerçekleştirdiği 11 Eylül saldırılarının beyni olduğu belirtilen Şeyh Muhammed, eski ABD Başkanı Obama’ya yazdığı mektupta, “Filistin ve Gazze’de işlenen suçlar, 11 Eylül’ün neden gerçekleştiğini açık şekilde gösteriyor” ifadelerini kullandı.

The Miami Herald, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan ve Guantanamo’da tutulan Halid Şeyh Muhammed’in 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’ya yazdığını ancak güvenlik prosedürü nedeniyle Obama’nın görevi devretmesinden günler sonra Beyaz Saray’a ulaşan mektubunu yayınladı.
‘Yılanın başı, zulmün ve tiranlığın ülkesi ABD’nin Başkanı Barack Obama’ya’  yazılan 18 sayfalık mektupta, “(İsrail’in kurulduğu) 1948’den bu yana Filistin’de işlenen savaş suçları ve bugün Gazze’de işlenenler, 11 Eylül’ün neden gerçekleştiğini ve gelecekte bunun neden tekrar yaşanabileceğini açık şekilde gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.
 
‘11 EYLÜL’DE SİZE SAVAŞ AÇAN BİZ DEĞİLDİK’
 
“11 Eylül’de size savaş açan biz değildik. Bunu yapanlar sizler ve topraklarımızdaki diktatörlerinizdi” diyen Şeyh Muhammed, ABD'ye karşı cihat çağrısının Washington yönetimi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak baskı altına alınan Müslümanları, İslami grupları, kabileleri veya etnik grupları destekleme amacı taşıdığının belirtti.
 
Şeyh Muhammed’in mektubu, “Bu nedenle size karşı yaptığımız cihat çağrısı aslında, Filistin, Filipinler, Çeçenistan ya da Irak'ta özgürlüklerini yitiren ve evlerinden kovulan ya da Washington'un Batılı silah endüstrisinin tutsak pazarı haline getirdiği Arap rejimleri yüzünden iş bulamayan milyonlarca kişinin eylem çağrısıdır” diye devam etti.
 
‘USAMA BİN LADİN’İ GÖRMEKTEN DE MUTLU OLACAĞIM’
 
‘ABD’den merhamet dilenmediğini’ söyleyen Şeyh Muhammed, “Hücremde tek başımayken Allah’a ibadet etmek, O’na  günahlarımı ve kusurlarımı bağışlaması için yalvarmaktan mutluluk duyarım. Mahkemeniz beni ölüm cezasına çarptırırsa da Allah ve peygamberle buluşmak, dünyanın dört bir yanında haksız yere öldürdüğünü dostlarımı ve Usama Bin Ladin’i görmekten de mutlu olacağım” diye yazdı.

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