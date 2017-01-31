SON DAKİKAİŞTE TÜRKİYE'NİN YENİ NÜFUSU ! AZ ÖNCE AÇIKLANDI...

11 MİLLETVEKİLİ ABD'YE GİREMEYECEK

11 milletvekili ABD'ye giremeyecek

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı ABD'ye girişleri yasaklayan kararnamesi İsveçli milletvekillerini de vurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yedi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının geçici olarak olarak ABD'ye girişlerini yasaklayan kararname İsveçli milletvekillerini de vurdu.

Tv4 televizyon kanalının İsveç parlamentosu üyeleri üzerinde yaptığı araştırmada değişik partilere mensup milletvekillerinden 11'inin kökenlerinin yasak kapsamında olan ülkelerde olması nedeniyle som kararname uyarınca ABD'ye giremeyecekleri ortaya çıktı.

Donald Trump'ın imzalayarak yürürlüğe giren, vizelerin durdurulması ve ABD'ye giriş yasağı uygulamasından adı geçen ülkelerde doğan ya da çifte vatandaş olan toplam 300 bin İsveçli'nin de etkilendiği belirtildi.

Kararnameden etkilenen milletvekillerinden Sol Partili Amineh Kakabaveh, Trump kararnamesi için "Rejimleri teröristleri desteklediği ya da rejimlerin kendisi terörist olduğu için tüm bir halk gurubu ya da ulusun damgalanması büyük bir ırkçılık" diye konuştu.

DHA
249
Yeni kimlikler izdiham yarattıYeni kimlikler izdiham yarattı
Esad ile ilgili şok iddiaEsad ile ilgili şok iddia
Selçuk Dereli'den bomba sözlerSelçuk Dereli'den bomba sözler
Trump'a Kuran okuyan imam konuştuTrump'a Kuran okuyan imam konuştu
CHP'den şaşırtan referandum stratejisiCHP'den şaşırtan referandum stratejisi
Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyorHarp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor
Rusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklamasıRusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklaması
Cansu Taşkın'ın seksi dansı olay olduCansu Taşkın'ın seksi dansı olay oldu
"Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var""Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS