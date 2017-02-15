110 mağazası olan tekstil devi iflas etti

Türkiye genelindeki 110 mağazası ile iç giyim sektöründe faaliyet gösteren Eko Giyim Tekstil Mağazacılık A.Ş için mahkeme iflas kararı verdi. Yıllık cirosu 110 milyon lirayı bulan şirketin Kompedan markası ile açtığı mağazalar birer-birer kapandı. Şirketin iflasına ise, döviz kurlarındaki artış ve talepteki düşüş neden oldu.

İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’nde geçtiğimiz Cuma günü önemli bir şirket ile ilgili dava görüldü. İflas istemi ile açılan davanın muhatabı Eko Giyim A.Ş’ydi. Alacaklı tarafta ise A.Y. isimli bir alacaklı yer aldı. Avukat İpek Güvenç, müvekkili adına geçtiğimiz Kasım ayı sonunda mahkemeye yaptığı başvuruda Eko Giyim’in iflasını istedi. Davanın gerekçesini ise ödenmeyen bir senet borcu gösterildi. Yapılan icra takibinin de kesinleşmesi ile şirkete karşı iflas davası açıldı.

MALLARI TASFİYE EDİLECEK

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Mahkeme, 3’üncüsü 10 Şubat günü yapılan duruşmada kararını verdi. Şirket avukatı da, mahkemeye yaptığı savunmada, alacağa konu borcun ödenemeyeceğini belirtti. Mahkeme heyeti de şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin dosyası icra iflas müdürlüğüne gönderilecek. Burada oluşturulacak iflas masası şirketin tasfiyesine başlayacak. İflas masası öncelikle işçi alacaklarını ödeyecek. Daha sonra para kalması halinde SGK ve vergi borçları ödenecek.

80 MİLYON LİRALIK BORÇLA BATTI

Edinilen bilgilere göre şirketin iflasına yol açan borç tutarı 80 milyon TL seviyesinde. Şirketin iflası ile birlikte 500 kadar çalışan da işini kaybetmek durumunda kaldı.

110 MAĞAZASI VARDI

Tekstil sektörünün önemli oyuncularından biri konumunda olan Eko Giyim, ihracatın yanı sıra Kompedan ismi ile mağazalaşma yoluna da gitmişti. Önemli bir bölümü İzmir, Ankara, İstanbul’da bulunan Kompedan mağazalarında ağırlıklı olarak, orta ve alt gelir grubuna yönelik ürünler satılıyordu. Şirketin toplam 110 mağazası vardı.



İFLASA BU YÜZDEN SÜRÜKLENDİ

Şirketin iflasına giden sürecin başında ise, 2016’nın ikinci yarısında bankaların artan kredi baskısı, talepte yaşanan düşüş, kurlardaki yükseliş ile girdi maliyetlerindeki artış yer aldı. Mağazalarda ciroların yüzde 35 seviyesinde düşmesi, gözde marka için de sancılı bir sürece yol açtı. Bir kısım alacaklıların, alacaklarını bankalarla birlikte yapılandırmaya yanaşmaması da şirketin iflasa sürüklenmesine neden olduğu belirtildi.

AV. ÇELİK: BAŞKA ÇARESİ KALMADI

İflasına karar verilen Eko Giyim’in avukatı Şevket Çelik konu ile ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Olağanüstü Hal (OHAL) ile iflas erteleme mekanizması yasaklandı. Bu imkan da kapalı olunca şirketin, ‘iflas’ dışında başka bir hukuksal çaresi kalmadı; bu nedenle iflas kararı açıklandı. Eğer iflas erteleme kurumu yasaklanmamış olsaydı bu şirket iflas ertelemeden yararlanıp faaliyetlerin devam edecek ve 500 kişi de işsiz kalmayacaktı.”