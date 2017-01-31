117 Denizci subaya ByLock davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan örgüt mensuplarına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 117 denizci subay hakkında 7 ayrı iddianame daha hazırlandı.

FETÖ'nün yapılanmasıyla örgütün eylemlerine yer verilen iddianamelerde, örgütün TSK içerisinde nasıl yapılandığı ve ne tür faaliyetler yürüttüğü anlatıldı.

Örgütün haberleşme amacıyla sadece kendi üyelerinin kullandığı belirlenen "ByLock" programına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamelerde, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldığı ve bunlara yönelik soruşturmaların sürdüğü vurgulandı. İddianamelerde denizci 117 FETÖ şüphelisi askerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianameler onaylanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamelerin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamelerin kabulü halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

BYLOCK KULLANICISI 315 ASKER TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ByLock" kullanıcısı askerlere yönelik soruşturma kapsamında, aralarında subayların da bulunduğu 315 asker tutuklanmış, 20 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmıştı.