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1189 KİŞİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

1189 kişi FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında toplamda 1189 kişi tutuklandı.

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Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında toplam 3 bin 503 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1189 kişi ise tutuklandı.

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "anayasayı ihlal', "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 66 kişinin gözaltında, 1189 kişinin tutuklandığı, 536 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1024'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 1551 kişi serbest bırakıldı. 556 kamu görevlisi açığa alınırken, 1491 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 21 kişi emekliliğe sevk edilirken, 245 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 503, idari işlem sayısı ise 2 bin 313'tür."

DHA
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