12 ARACI BİÇEN KAMYON DEHŞETİ KAMERADA

12 aracı biçen kamyon dehşeti kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında kamyon dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre, İstanbul istikametine giden Ekrem E. idaresinde ki 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonu henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkmış, önüne gelen 12 aracı altına aldıktan sonra durabilmişti. Kazada 41 UE 533 plakalı araçta bulunan Fatih Can(38) hayatını kaybederken diğer araçlarda bulunan 17 kişi yaralanmıştı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan Ergün Emre, “Arkada sol şeritten kamyon geliyordu. Beni altına alacağı sırada aracımı sağa çektim. Son andan kurtardım ama aracım kullanılamaz hale geldi. Ondan sonra olduğu gibi koparttı her şeyi, katliam yaptı” dedi.

Kontrolünü kaybettikten sonra 12 aracı ezen, 1 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanması ile sonuçlanan dehşet verici kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kırmızı damperli kamyonun sıkışık olan trafikte hızlı bir şekilde gelerek araçları adeta altına alıyor. Araçları çarpa çarpa giden kamyon güçlükle duruyor.

Kaza sonrasında savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken hafriyat kamyonunun şoförü Ekrem E. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
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