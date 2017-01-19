12 bin sığınmacıya geri kabul

Almanya‘nın Dublin Anlaşması gereği geçen yıl diğer Avrupa ülkelerinden 12 binden fazla sığınmacıyı geri kabul ettiği bildirildi.

Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre Almanya‘nın Dublin Anlaşması gereği 2016 yılında diğer Avrupa ülkelerinden 12 binden fazla sığınmacıyı geri kabul ettiği bildirildi. Gazetenin Federal İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde Almanya’nın da yaklaşık 4 bin göçmeni, haklarındaki iltica süreci sonuçlandığı için diğer Avrupa ülkelerine geri gönderdiği belirtildi.

Habere göre Almanya en fazla sığınmacıyı İsveç’ten geri kabul etti. Geçen yıl yaklaşık 3 bin 700 sığınmacı İsveç’ten geri kabul edildi. İsveç’i bin 686 sığınmacı ile Hollanda, bin 277 ile İsviçre, bin 109 sığınmacı ile Danimarka ve 763 sığınmacı ile Belçika takip etti.

Federal İçişleri Bakanlığı Almanya’nın mültecileri geri kabul etmesinin genel sebebinin, söz konusu sığınmacıların iltica başvurusunu Almanya’da yaptıkları ancak sonucunu beklemeden diğer ülkelere geçmeleri olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Almanya‘nın, eşi veya çocukları Almanya’da sığınma hakkı kazananları da aile birleşimi nedeniyle ülkeye kabul ettiği açıklandı. Bu durumdan en çok etkilenen grubun Iraklılar olduğu kaydedildi.

Almanya'nın geri gönderdiği sığınmacılar

Diğer yandan Almanya’dan en fazla sığınmacıyı geri kabul eden ülkeler ise sırasıyla 916 sığınmacı ile İtalya ve 884 sığınmacı ile Polonya oldu. Buna karşın İspanya’ya 351, Macaristan’a 294 ve İsveç’e de 280 olmak üzere çok daha az sığınmacı geri gönderildi.

Dublin Anlaşması, sığınmacının iltica işlemlerinin Avrupa’ya ilk ayak bastığı ülkede yürütülmesini öngörüyor. Ancak Almanya, Dublin Anlaşmasını 2011 yılından bu yana Yunanistan’a yönelik askıya almıştı. Almanya ayrıca Avrupa’ya mülteci akınının doruk noktasına ulaştığı 2015 yılında da istisnai olarak “açık kapı politikası” uygulamış ve başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacıların başka ülkelerde Avrupa’ya giriş yapsalar da Almanya’ya gelip iltica başvurusu yapmalarına olanak tanımıştı. Geri gönderilenlerin bu kapsamdaki sığınmacıları içermediği belirtildi.

DW Türkçe