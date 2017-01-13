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12 YAŞINDAKİ KIZLA ZORLA İLİŞKİYE GİRDİLER

12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler

Bursa'da 12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdikleri iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bursa'da 12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdikleri iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, B.A. (26) ile K.B. (20), 12 yaşındaki S.T. ile zorla ilişkiye girdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Sanıklar hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden mahrum kılma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Çıktığı ilk mahkemede tutuklanan K.B. daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "S., bana 16-17 yaşında olduğunu söyledi. Son buluşmamızda beni evine çağırdı. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi.

Diğer sanık B.A. ise, "Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisiyle 2 ay kadar arkadaşlığım oldu. S. ile her hangi bir ilişkiye girmedim. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

Genç kızın babası İ.T., "Sanıklardan şikayetçiyim. Kızım bu olayların ardından intihar etmeye kalkıştı. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA
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