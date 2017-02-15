120 köy ulaşıma kapandı

Siirt İl Özel İdare Genel Sekreterliği Saha Sorumlusu Nezir Erten, iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Pervari'de 40, Şirvan'da 35, Eruh'ta 30, Kurtalan, Baykan ve Tillo ilçelerinde de 15 olmak üzere toplam 120 köy yolunun kapandığını bildirdi. Erten, devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekiplerin karla mücadele çalışması yürüttüğünü söyledi.