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12,5 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİREN SİCİL AFFINDA TEK ŞART VAR

12,5 milyon vatandaşı ilgilendiren sicil affında tek şart var

Kredi kartı, kredi, çeksenet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere sicil affı geldi.

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Aralarında yaklaşık 1.6 milyon esnafın da olduğu 12.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeden yararlanmak için tek şart ise borcun 6 ay içerisinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması.

Düzenlemeye göre, bu durumda söz konusu kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecek.

Esnaf odalarından da dün üyelerine "Takipte borcu olanların 6 ay içinde borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu şartı yerine getirenler, bankaların kara listesinden çıkabilecek" çağrısı geldi..

SİCCİL AFFIYLA BAĞLANTILI DETAYLAR

Bankalara olan borçlarınızı 90 gün boyunca ödemediğinizde banka borcunu tahsil etmek için yasal yollara başvuruyor. Banka görevlendirdiği avukatlar ile bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu sürecin başlaması kara listeye girdiğiniz anlamına geliyor. Kara listeye girdiğinizde ise en az 5 yıl boyunca bankalardan herhangi bir şekilde kredi, kredi kartı alamıyor veya kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunamıyorsunuz.

BORCUNU ÖDEYENLERİN KREDİ NOTU ARTACAK

Kara listeden çıkıp kredi kullananlar, bankaya olan borcunu düzenli ve yasal süresinde öderse kredi notu yükselecek. Böylece dilediği zaman bankalardan zorlanmadan kredi çekebilecek.

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