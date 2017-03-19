13 eski hakim ve savcı gözaltına alındı

Samsun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 eski hakim ve savcıdan 13'ü yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon, Sinop, Giresun ve Tokat'ta 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bazı dijital veri ile belgelere el konuldu.

Amasya, Çorum ve Rize'nin arasında bulunduğu illerdeki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) 17 Mart'ta ihraç edilen 202 hakim ve savcı arasında oldukları öğrenildi.