13. RLC Günleri başlıyor

"Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği" ünvanıyla bu sene on üçüncüsü düzenlenecek olan RLC Günleri her sene yenilenen konularıyla farklı bir soluk kazanıyor. Geleceğine yön vermek için 13.RLC GÜNLERİ’ne sen de davetlisin.Etkinliğimiz ÜCRETSİZ ve SERTİFİKALIDIR.

RLC GÜNLERİ HAKKINDA

Üniversitemiz IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 2005 Yılında “Elektronik Günleri” olarak başladığımız RLC Günleri, zamanla yeni konular ve yeni fikirler ile birlikte Elektrik, Elektronik, Otomasyon Sistemleri ve Aydınlatma alanlarında bünyesine alarak geniş bir kitleye yayılmıştır. Geçtiğimiz on iki yıl boyunca kendini her zaman yenileyen ve profesyonelleşen RLC Günleri, öğrenci-sektör-akademisyen arasındaki köprüyü kurarak katılımcıları en iyi şekilde bilgilendirmeyi amaçlayan, sektörde tecrübe edinmiş kişilerin bilgi aktarımından kişilerin istifade ettiği önemli bir çalışmaya imza atmaktadır.

RLC Günleri düzenlenirken öncelikli amaç , öğrencilerin profesyonel iş hayatına girmeden önce buralarda tecrübe edinmiş kişilerle öğrencileri farklı platformlarda buluşturarak akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olmak; aynı zamanda gelişen teknolojiyi takip ederek, katılımcılarına bunlardan faydalanma imkânı sunmaktır. Üç gün boyunca süren etkinlikte öğrencilerin en iyi şekilde verim alabilmelerini hedeflemektedir ve ilerleyen senelerde daha emin adımlarla yürümelerini sağlamaktır.

Böylesine büyük çapta bir organizasyon ilk kez Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından hayata geçirilmiştir.Aynı zamanda RLC Günleri ‘Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ unvanını da taşımaktadır.

Etkinlik İçeriği

Bir çok şirketi aynı platformda topladığı için bir fuar olma niteliği taşıyan RLC Günleri ile; ABB, MERCEDES-BENZ, ANEL GRUP, EAE, SCHNEIDER ELECTRIC, BEST, SIEMENS ,Honeywell,Zorlu Enerji ,Omron ,Polat Enerji,Enerjisa , Elektrik,Tüpraş gibi sektörün önde gelen firmaları etkinliğimizin dinamik yapısı içerisinde yerlerini almaktadır. Ayrıca ,ETMD, ENOSAD gibi önemli dernekler ve bu yıl kulübümüz adına uluslararası düzeyde başarılı projelerde ismini duyurmuş akademisyenler de katılımcı olarak destek vermektedir.

RLC Günleri 13.senesinde de sektörün önemli isimlerini öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor. Bu sene etkinliğimizde Schneider Electric Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZALP, AVL Genel Müdür’ ü Umut Genç ve birbirinden değerli sektörün önemli kişileri bizimle olacak.

On üçüncüsünü düzenleyeceğimiz RLC Günleri Etkinliği geçen yıl 53 farklı üniversite ve 40 farklı bölümden toplamda 2700 katılımcıya ev sahipliği yaparak öğrenci etkinlikleri arasında rekor bir sayıya ulaşmıştır.Aynı zamanda katılımcılarını 16 oturum, 4 panel ve 10 şirket stantı ile karşılayıp şirketler, dernekler ve akademisyenlerle buluşmalarını sağlamıştır.

Peki 13.RLC Günlerinde Bu Sene Neler İşlenecek?

Endüstri 4.0,Güneş-Rüzgar-Nükleer Enerji, CV Hazırlama ve Kariyer,Savunma Sanayi gibi konularla sektörü mercek altına alacağız.

Sektöre imza atmış firmalar, dernekler ve akademisyenlerimizin işbirliği ile‘ Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ 13. RLC Günleri 28 Şubat 1-2 Mart 2017 tarihlerinde YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinde öğrencilerle buluşacaktır.

Eğer siz de "Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz!" diyenlerdenseniz 13.RLC Günlerine etkinliğine davetlisiniz! Etkinliğimiz konaklamalıdır.

rlc.ytuieee.com adresinden kayıt olup ve sen de bu etkinliğin içinde yerini alabilirsin.

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