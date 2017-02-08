13 RÜTBELİ ASKER FETÖ'DEN TUTUKLANDI

13 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında 13 rütbeli asker tutuklandı.

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Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 20 askerden 13'ü tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 26 Ocak'ta Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 asker gözaltına alınmıştı. Şüpheli askerler, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden binbaşı S.B. ile astsubaylar S.K., M.K., E.K., S.P. ve M.G. serbest bırakılırken, binbaşı T.A., yüzbaşı S.Y., üsteğmen M.Y., teğmenler E.O., M.T., M.B., S.B., H.T., astsubaylar S.K., A.D., E.G., S.E. ve B.K. ile uzman çavuş C.D., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme uzman çavuş C.D.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer şüphelilerin ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla" tutuklanıp, cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İHA
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