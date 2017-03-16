13 rütbeli askere gözaltı kararı

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 13 rütbeli asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 12 Astsubay ile 1 Uzman Çavuş hakkında gözaltı kararı alındı. 13 kişinin yakalanması için Rize ile birlikte Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Diyarbakır, Bitlis, Artvin, Ankara, Kastamonu ve Tunceli illerinde operasyon başlatıldı.