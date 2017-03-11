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13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA VİDEO KAYITLI TECAVÜZE 40 YIL HAPİS

13 yaşındaki çocuğa video kayıtlı tecavüze 40 yıl hapis

Gaziantep'te yemek yemek için girdiği dönercide tecavüze uğrayan 13 yaşındaki erkek çocuğun tecavüz zanlısına 40 yıl hapis cezası verildi.

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Gaziantep’te yemek yemek için girdiği dönercide tecavüze uğrayan 13 yaşındaki erkek öğrenci E.B.’nin davası dün Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. E.B.’ye tecavüz ederken video çeken sanık M.Ç. ile M.B. 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki E.B. 22 Ocak’ta öğle saatlerinde yemek yemek için dönerciye gitti. İddiaya göre yemekten sonra başı ağrıyan E.B.’ye dükkân sahibi M.Ç. tarafından üç tane hap verildi. Hapları yutan E.B. bayılarak kendinden geçti. Bir süre sonra kendine gelen E.B. dükkanın üst katında dükkân sahibi M.Ç. ve M.B. adlı şahısla beraber çıplak olduğunu fark etti.

Tecavüze uğradığını fark eden E.B. kendisine saldırıda bulunan M.Ç. ile M.B. tarafından tehdit edilince olayı kimseye anlatamadı. Dükkân sahibi M.Ç. 5 gün sonra dükkânına gelen G.Y. adlı bir çocuğa tecavüz videosunu izletti. Videoyu izleyen G.Y.’nin durumu E.B.’ye anlatması üzerine E.B. polise başvurdu. Saldırganlar M.Ç. ile M.B. hakkında Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ile “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlamalarıyla dava açıldı.

ARKADAŞI VİDEOYU ANLATTI

Davanın ilk duruşması 24 Şubat’ta görüldü. İlk duruşmada korktuğu için tecavüzü kimseye anlatamadığını, istismara uğradığını bütün mahalle tarafından bilindiğini söyleyen E.B. ifadesinde, “Mahallesinin hepsi daha sonradan bu olayı öğrendi, hatta bazı şahıslar para karşılığında benimle ilişkiye girmek istedi” dedi. İkinci duruşması dün görülen davada yargılanan her iki sanık da kendisine yöneltilen suçlamalar reddetti. Ancak mahkemede tanık olarak dinlenen mağdur çocuğun M.K. adlı bir arkadaşı E.B.’ye yapılan istismarı gösteren videoyu izlediğini söyledi. Yargılama sonucundan her iki sanık “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ile “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan 40 yıl hapis cezası aldı.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN YARGILANACAK

E.B.’ye istismarda bulunan sanıkların müstehcenlik suçundan da yargılanacaklarını söyleyen Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi Temsilcisi avukat Elif Koçaslan, şöyle konuştu: “Çocuk Koruma Kanunu’n 5’inci maddesi uyarınca mağdur için danışmanlık ve sağlık tedbiri istedik. Mahkeme talebimizi kabul etti. Ayrıca istismar görüntüsünü başkalarına izleten sanıklar hakkında müstehcenlik suçundan dava açılması için suç duyurusunda bulunuldu. Sanıklar bu konuda da yargılama yapılacak.” 

Hürriyet
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