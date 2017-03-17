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13 YAŞINDAKİ ÇOCUK 8 AYLIK HAMİLE ÇIKTI

13 yaşındaki çocuk 8 aylık hamile çıktı

İzmir'de 13 yaşındaki çocuğu hamile bıraktığı öne sürülen 28 yaşındaki Y.K. tutuklandı.

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İzmir'in Kiraz İlçesinde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.A. ile birlikte olup, hamile bıraktığı ileri sürülen 28 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kiraz'ın kırsal Örencik Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki kız M.A., geçen 13 Mart akşamı rahatsızlandı. Ailesi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane polisi, M.A.'nın yaşının küçük olması nedeniyle durumu Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarmaya teslim edilen M.A., ifadesinde 28 yaşındaki Y.K.'nin kendisiyle birkaç kez birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Y.K., Olgunlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınıp, tutuklandı. M.A. ise Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alındı.

DHA
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