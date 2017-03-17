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13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KENDİNİ ASTI

13 yaşındaki çocuk kendini astı

Zonguldak'ta 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hamide, ahırda kendini astı.

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Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Hamide G., ahırda kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

İlçeye bağlı Hacıuslu Köyü'nde oturan Hamide G., dün akşam saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıktıktan sonra geri gelmedi. Meraklanan babası Murat G., kızını aramaya başladı. Murat G., ahıra girdiğinde kızını iple tavana asılı halde buldu. Hamide G.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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