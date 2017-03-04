13 yaşındaki kıza tecavüz etti

Kız çocuklarının kaçırılarak zorla evlendirilmesini gazetemizin kısa süre önce manşetine taşıdığı Kiraz’da bu kez Örencik köyünden utanç haberi geldi. Evli ve iki çocuk babası Mehmet A. (49), dört ay önce 6’ncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki T.K.’ya tecavüz etti. T.K.’nın hamile olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'ın haberine göre tecavüze uğrayan T.K., başına gelenleri ailesinden kimseyle paylaşamadı. Gerçek, babaannesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Davranışlarındaki ve görünümündeki değişiklik, üç gün önce babaannesinin dikkatini çekince yaşadıklarını anlattı. Babaanne, torununu Kiraz Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede muayene yapan doktor, T.K.’nın hamile olduğunu söyledi.

‘EVDE KİMSE YOKKEN GELDİ’

T.K., babaannesiyle birlikte İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın çocuk savcısına pedagog eşliğinde verdiği ifadede şunları anlattı:

“Mehmet A., babamın arkadaşıydı. Bir gün babam ve annem evde yokken geldi. Zorla ağzımı kapatarak tecavüz etti. ‘Seni seviyorum, alacağım. Birine söylersen öldürürüm’ dedi.”

DEVLETİN HİMAYESİNDE

T.K.’nın ifadesi üzerine Mehmet A., jandarma tarafından yakalandı. Savcılık ifadesinden sonra tutuklanarak Kaynakçı Cezaevi’ne gönderildi. Çocuk Savcısı, T.K.’nın tecavüzcü yakınları tarafından bir baskı ve tehdide maruz kalmaması için İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bir yurduna yerleştirildi. T.K., ailesi vazgeçmediği takdirde hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar İzmir’de yaşayacak, eğitimine orada devam edecek.

KÜRTAJ YAPILACAK

Kiraz Devlet Hastanesi’nin teknik donanımındaki yetersizlik nedeniyle bebeğin kaç haftalık olduğu tespit edilemedi. Kesin sonuç İzmir’deki ayrıntılı tetkikle ortaya çıkacak. Bebeğin 20 haftadan küçük olması durumunda, kürtaj yapılacak.