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13 YAŞINDAKİ KIZI 4 GÜN BOYUNCA...

13 yaşındaki kızı 4 gün boyunca...

Samsun'da evden kaçan 13 yaşındaki kızı evinde 4 gün boyunca alı koyduğu iddia edilen kişi yakalandı.

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Samsun'da evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğunu evinde 4 gün boyunca alıkoyduğu iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.D. adlı kız çocuğu evden kaçtı. Ailesi kızlarının bulunması için polisten yardım istedi. Polis her yerde kayıp kızı ararken, kız daha sonra evine döndü ve ailesine 22 yaşındaki A.D.'nin evinde 4 gün kaldığını söyledi. Aile polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
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