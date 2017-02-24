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14 EMNİYET PERSONELİ GÖZALTINDA

14 emniyet personeli gözaltında

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda, 14 emniyet personeli gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski 1. ve 3. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 emniyet personeli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında eski 1. emniyet müdürleri Ömer G. ve Veli Y. ile 3. sınıf emniyet müdürü Aziz B'nin de bulunduğu 15 emniyet personelinden 14'ü gözaltına alındı. Firari durumdaki bir polis memurunun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, il dışındaki gözaltına alınanlar gün içerisinde İstanbul'a gönderilecek.

AA
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