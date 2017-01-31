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14 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 17 TUTUKLAMA

14 ildeki FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 emniyet mensubu tutuklandı, 17 kişi de gözaltına alındı.

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan komiser ve polis memuru E.A, İ.A, T.B, L.G, C.G, Z.K, T.Y, Ö.Y, A.I, H.Y, H.H.G, M.Ç, O.Y, T.Ş, S.K, F.Y, E.A, D.K. ile G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı. Zanlılardan D.K. serbest bırakılırken, G.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmıştı.

Manisa

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ içinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında emniyet ve diyanet çalışanları ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenilen zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA
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