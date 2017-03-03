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14 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

14 öğretmen tutuklandı

Antalya'daki FETÖ soruşturması kapsamında çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 14 kişi tutuklandı.

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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip gözaltına alınan ve çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen ve çoğunluğu meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Bank Asya'da hesap dokümanları olduğu ile çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., A.A., A.E.İ., A.S., B.S., C.Ö., E.Y., F.D., G.Ç., H.A., M.G., M.Y., Ö.K. ve R.E. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, O.Ç. ve Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
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