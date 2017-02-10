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14 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA İLGİNÇ SAVUNMA

14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ilginç savunma

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 28 yaşındaki zanlı mahkemeye bu fotoğrafları verdi ama...

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Zonguldak'ta, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Gökhan A., kız ile birlikte çekilmiş samimi fotoğrafları delil olarak sunmasına rağmen 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şu anda 17 yaşında olan N.B., geçen yıl Ekim ayında jandarmaya giderek 2 yıl arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldığı Gökhan A.'nın kendisiyle 7-8 kez cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. İlk suç tarihi olan Haziran 2014'te mağdurun 15 yaşından küçük olması nedeniyle tutuklanan Gökhan A. hakkında, "zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı', "kişiyi hürriyetini yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

Gökhan A., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına cezaevinden video konferans sistemiyle katıldı. N.B. ise duruşmaya katılmadı. Daha önceki ifadesinde, "Biz birbirimize söz vermiştik. Yemin etmiştik. Evlenecektik. Rızasıyla oldu, çoğunda o istiyordu. Ayrılmak istedi. Ben de kızgınlıkla tokat attım. Bu yüzden gidip şikayet etmiş" diyen sanık, son sözü sorulması üzerine, "Ben arkadaşlarıma "imam bulun" dedim. İmam nikahı kıydıktan sonra ilişkiye girdik. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin N.B. ile birlikte çekilen samimi fotoğrafları ile Whatsapp mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, N.B.'nin ilk suç tarihinde 15 yaşından küçük olması ve söz konusu eylemin zinrcirleme gerçekleşmesi nedeniyle sanığa önce 20 yıl hapis cezası verdi, sonra duruşmalardaki iyi halini gözeterek cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

DHA
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