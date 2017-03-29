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141 YOLCUSUYLA ALEV ALDI

141 yolcusuyla alev aldı

Peru'da orta kesimlerindeki Francisco Carle Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı alev aldı.

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Yerel basındaki haberlere göre, Peru Havayollarına ait Boeing üretimi uçak, Jauja kentindeki Francisco Care Havalimanı'na zorunlu iniş yaparken henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

Görgü tanıkları, uçaktan siyah dumanların yükseldiğini ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Peru Havayolları, yaptığı açıklamada, uçaktaki 141 yolcudan ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da uçağın zorunlu iniş yaparken pistten çıktığı, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

AA
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