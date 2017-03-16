İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstediklerini kendi distribütörlerine yaptıramadılar. Şimdi esas oğlanlar deveye girerek, yaptırmaya çalışmaktadır. Hollanda, Almanya, biz bunu anlamıyor muyuz? Seçimi biz orada mı yapıyoruz, onların anayasası mı değişecek. Bu bizim iç meselemiz size ne? Çok arzu ediyorsanız, bir Geri Gönderme Anlaşmamız var, isterseniz size göndermediğimiz her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KARDER (Karadenizliler Derneği) Salon Toplantısı'na katıldı. Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Soylu'nun yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve çok sayıda Keçiörenli katıldı. 16 Nisan referandumundan, Avrupa ülkelerinin Türk makamlarına karşı takındığı tavırlara kadar pek çok konuya değinen Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

"Eski Meclis başkanlarının çıkardığı deklarasyonun adı utanmazlıktır"

Eski TBMM başkanları tarafından anayasa değişikliğine ilişkin çıkarılan mutabakat metni hakkında koşan Soylu, "Son 40, 50 yıldır 1961 ve 1982 anayasalarıyla pranga altına aldıkları Türkiye'yi, bunu anlayan ve düzeltmek isteyen herkesi itibarsızlaştırmak, kendi güçlerini ortaya koymak için ortaya koymadıkları oyun kalmadı. Parlamento güçlüymüş, hangi parlamento güçlü? Bir gece Doğru Yol Partisi'nden 25 kişinin transfer edildiği parlamento mu güçlü, Adalet Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne 12 milletvekilinin transfer edildiği parlamento mu güçlü, birden önüne 367 safsatası çıkarılan ve bunun üzerine cumhurbaşkanını seçemeyen parlamento mu güçlü? Eski Meclis başkanları deklarasyon yayımlamışlar, utanmazlıktır bunun adı. Yürüttüğünüz Meclisin itibarını koruyamadınız, darbecilere teslim ettiniz, bugün Meclis zayıflıyor diye bir iddiayı ortaya koyuyorsunuz, yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

"Avrupa'ya her ay 15 bin mülteciyi gönderelim de akılları şaşırsın"

17, 25 Aralık operasyonlarından, 15 Temmuz darbe girişimine kadar pek çok olayın Türkiye'nin geleceğe güçlü ulaşmasını istemeyen çevrelerce gerçekleştirildiğine işaret eden Soylu, "Bu oyun Türkiye'yi geleceğe güçlü taşımama oyunudur. Kendi kararını kendi iradesini ortaya koydurmama oyunudur. Kendi distribütörlerine yaptıramadıklarını, Gezi'yle, 17, 25 Aralık'la, 6, 7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz'la yaptıramadıklarını şimdi esas oğlanlar deveye girerek yaptırmaya çalışmaktadır. Hollanda, Almanya anlamıyor muyuz? Seçimi biz orada mı yapıyoruz, onların anayasası mı değişecek. Bu bizim iç meselemiz size ne, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne mi aldınız, terörle mücadeleye katkıda mı bulundunuz? Çok arzu ediyorsanız bir Geri Gönderme Anlaşmamız var, isterseniz size göndermediğimiz her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın" ifadelerini kullandı.

Soylu, anayasa değişikliğiyle birlikte bakanların parlamentoyla ilişkileri kalmaması yönündeki eleştirilere, "Parlamentoya gitsem ne olacak, bakanlığı başkaları yönetecek. Niye FETÖ, PKK çıktı zannediyorsunuz? Ya basın idare edecek, bürokrasinin önüne top gelecek, o da "siyasi irade karar versin" diyecek ve Türkiye duracak. Yıllardır bu kısır döngünün içindeyiz, bizim bundan çıkmamız lazım. Yargı kendi işini yapacak, Meclis kendi işini yapacak, kanun yapacak, milletle hükümet arasında köprü olacak. Hükümet de kendi işini yapacak. Eğer bunu beceremezsek, bu karman çorman sistemle başımız hiçbir zaman beladan kurtulmaz" diye cevap verdi.