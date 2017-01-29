15 dakikada uçakta kayağa !

Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, ulaşım kolaylığı, güvenli pistleri ve uygun fiyatlarıyla tatilcilere konforlu bir kayak keyfi vâdediyor

Türkiye’de kış turizminde son yılların en çok tercih edilen adreslerinden birisi hiç kuşkusuz Erzurum Palandöken. Burası havalimanına en yakın kayak merkezi unvanını taşıyan tek kayak merkezi. İstanbul’a uçakla sadece 1.5 saat uzaklıkta, şehir merkezine arabayla 5, havalimanına 15 dakika mesafedeki kayak merkezinin eşsiz manzarası, yemekleri ve sunduğu hizmetlerle size muhteşem bir kayak keyfi vâdediyor.

Çocuk dostu pistler

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, özellikle güvenlik konusunda alınan önlemlerle dünya kayağının başkenti olmaya aday. Bu kayak merkezinde konforunuz için her şey düşünülmüş; belli noktalarda üşüyen veya karnı acıkan kayakçılar için çay ve sucuk ekmek büfeleri bulunuyor.

Palandöken’deki pist sayısının fazla oluşundan dolayı misafirler için çok fazla seçenek sunuluyor. Hiç kayak yapmayan biri iki saat içinde kaymayı öğrenerek kendi düzeyinde bir piste geçip keyifli bir şekilde vakit geçirebiliyor. Bu kayak merkezinde en büyük tedbirler kuşkusuz ki küçük misafirler yani çocuklar için alınmış. Çocukların vakit geçirdiği alanlar ve kullandıkları pistlerde daha çok önlem alınmış. Böylelikle çocuklar güvenli ve huzurlu bir şekilde kayağın keyfini sürebiliyorlar.

Uzay üstü gibi restoran Erzurum Belediyesi’nin hizmete

açtığı Ejder 3200’ün işlettiği restoran 2700 metre rakımda adeta bir uzay istasyonunu andıran, rüzgara dayanıklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Bu restoranda büyüleyici manzaraya karşı canlı müzik eşliğinde yemek yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Gündüzleri teleferik, geceleri ise özel kar üstü araçlarıyla gizemli bir kar safari yolcuğunun ardından restorana ulaşabilirsiniz.

Ejder 3200 Genel Müdürü Yusuf Uygur, “Bu kayak merkezinin en iyi özelliklerinden birisi pist bölgesine araç alınmaması, kayağa gelen misafirler araçlarını kayak merkezinin ücretsiz otoparklarına bırakarak Türkiye’de bir ilk olan trenlerle pistlere ücretsiz ulaşım sağlamaktadır. Ayrıca bir kayak merkezinin olmazsa olmazı arama kurtarma timleri ve sağlık personelleridir. Bu kayak merkezinde de bulunan arama kurtarma ve tahliye timleri uluslararası arama kurtarma sertifikasına sahip. Timleri maksimum 1.5 dakika içerisinde yardıma ihtiyacı olan misafirlere ulaşabiliyor” dedi.

Tepenin altındaki Ay!

Palandöken’e gelip Ejder tepesinde 3200 rakımda zirveye çıkmadan asla dönmeyin. Zaten dönerseniz Palandöken’i gördüm demeyin. Ejder tepesinden gündüz baktığınızda muhteşem bir manzarayla karşılaşacaksınız; tüm şehir ayağınızın altında kalacak, hele ki gece tepeye çıkma fırsatı yaşayabilirseniz, Ay’ın tepenin altında kaldığını görebilirsiniz.

Palandöken pistleri

Pist uzunluğu toplam 24 kilometre. 15 pist (9 siyah-4 kırmızı-2 mavi), 6 lift, bir gondol ve üç halı lift var. Günlük lift taşıma kapasitesi: 7 bin 300 kişi/saat (Türkiye’nin en büyük taşıma kapasitesi).

Ücretsiz servis imkanı

Şehir merkezinde konaklayan veya günübirlik kayak merkezine gelecek misafirler için özel olarak tasarlanmış Ejder 3200 otobüsleriyle hafta içi 30 dakika, hafta sonları ise 15 dakika arayla seferler yapılıyor. Ayrıca kayak merkezine gelmek isteyen öğrenciler için üniversitelerden ücretsiz servis kaldırılıyor.

Konaklı pistleri

Pist uzunluğu toplam 25 kilometre. 11 pist (7 siyah-1 kırmızı-3 mavi), 6 lift var. Günlük lift taşıma kapasitesi: 10 bin 170 kişi/saat.

Coşkulu gece festivalleri

Hemen hemen her hafta sonu yerli ve yabancı misafirler için organize edilen konserler ve meşaleli kayak gösterileriyle misafirler gece boyunca müziğin ve kayağın tadını çıkarıyorlar. Aynı zamanda termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle üretilen suni kar ve ışıklandırılmış pistler sayesinde saat 21.00’e kadar kayak yapma imkanı var.

Sway Otel’in öncülüğünü yaptığı bu yenilikler, Palandöken’i diğer kayak merkezlerinden ayrı bir noktaya taşıyor. Sway Otel kendine ait aydınlatmalı kayak pistleriyle dikkat çekiyor. Kayak yapmayı sevmeyen misafirler, otel içinde birçok aktiviteyle keyifli zaman geçirebiliyorlar. Bu aktivitelerin başında ise eksi 15 derece soğukta karlar içinde sıcacık havuzun içinde karın keyfini çıkarmak geliyor kuşkusuz.

Fiyatlar

Tek çıkış hafta içi 5, hafta sonu 7 lira.

Günlük çıkış hafta içi 40, hafta sonu 50 lira. l Sezonluk sınırsız kullanım (Palandöken ve Konaklı) 700 lira.

10 çıkış 40 lira. l 25 çıkış 90 lira.

50 çıkış 150 lira.