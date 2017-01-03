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15 GÜNDÜR KAYIP

15 gündür kayıp

Adana'da 16 yaşındaki Ayşegül Yolcu'dan 15 gündür haber alınamıyor.

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Adana'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan lise öğrencisi Ayşegül Yolcu'dan 15 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül Yolcu, 19 Aralık 2016 tarihinde "okula gidiyorum" diyerek evden çıktı. Okuldan da dershaneye gideceği belirtilen Ayşegül Yolcu akşam eve dönmedi. Annesi Fatma Yolcu (32) telefonu kapalı olduğu için kızına ulaşamadı. Anne, dershaneyi telefonla arayıp sorduğunda ise kızının dershaneye gelmediğini öğrendi. Kızının izine rastlayamayan aile polise başvurdu ancak kızlarından 15 gündür haber alamadı.

15 gündür kayıp

Anne Fatma Yolcu, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, 15 gündür sesini duymadığını söyledi. Yolcu, "Kızım kaybolduğundan beri perişan olduk. Bunu kelimelerle anlatamıyorum. Onunla o günden sonra görüşemedim. Sadece bir kişi gizli numaradan arayıp "onlar birbirini seviyor" diyerek telefonu kapattı. Ben kızımı ne olursa olsun kabul ediyorum. O evine dönsün başka bir şey istemiyorum. Ne olur bana kızımı bulun" dedi.

 

İHA
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