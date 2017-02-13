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15 İŞ ADAMI FETÖ'DEN GÖZALTINDA

15 iş adamı FETÖ'den gözaltında

Balıkesir'de yapılan operasyonda 15 iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sabah saatlerinde 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüte finans sağladıkları iddia edilen 15 iş adamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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