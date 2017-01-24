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15 LİRALIK LEVREKLER TEZGAHTA

15 liralık levrekler tezgahta

Kastamonu'da balıkçıların ağına takılan 15 kiloluk levrek tezgaha konuldu.

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Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'nde balıkçıların ağına takılan 1 metre boyunda, 15 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, tezgahta ilgi gördü.

Karadeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına her biri 15 kilogram ağırlığında 3 levrek takıldı. 1 metre boyundaki levrekler, ilçedeki balıkçı tezgahında kilosu 50 TL'den satışa çıkarıldı. Balıkçı Mustafa Akdemir, emsallerine göre oldukça büyük olan levrekleri tezgahta görenlerin şaşırdığını söyledi.

15 liralık levrekler tezgahta !

Akdemir, bazı vatandaşların levreklerle fotoğraf çektirdiğini belirtti. Akdemir, "Levrekler, ilçede kıyı balıkçılarının ağına vurmuş. Her biri 15 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda. Karadenizin en lezzetli balıkları arasındadır levrek. Kilosu 50 lirada satıyoruz" dedi.

15 liralık levrekler tezgahta !

DHA
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