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15 TEMMUZ GAZİSİ POLİS, FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz gazisi polis, FETÖ'den ihraç edildi

İstanbul'da darbe gecesi yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, meslekten ihraç edildi.

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İstanbul Tuzla'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin açtığı ateşle karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi.

Darbe girişimi sırasında Tuzla'da askerlerin piyade tüfeği ile ateş açması sonucu karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, tedavisinin ardından 18 Temmuz günü memleketi Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne ambulansla getirilirken, polis araçları eskortluk yaptı. Konvoyla getirilen Ellibeş, evinin önünde kurban kesilerek karşılandı. Murat Ellibeş'e Başbakan Binali Yıldırım'ın takdirname verdiği bildirildi.

Murat Ellibeş, İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alındı. Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alındı.

15 Temmuz gazisi polis, FETÖ'den ihraç edildi

DHA
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