15 Temmuz gecesi FSM Köprüsü'nde yaşananlar

Darbe gecesi İstanbul'da en çok şehit verilen noktalardan biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü) oldu.

O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşan anlar medyaya yansırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşananlar ise ilk defa yayınlandı.

A Haber'de yayınlanan görüntülerde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olduğu gibi tankların karşısında durarak darbecilere geçit vermedi.

Görüntülerde, vatandaşlar tankların üstüne çıkarak engel olmaya çalışırken, tankın içindeki darbeciler de tankın namlusunu hızla çevirerek vatandaşlara engel olmaya çalıştı.